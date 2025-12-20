В Актау ночная «дискотека» на парковке обернулась для водителя штрафом

Автовладелец устроил громкое прослушивание музыки среди ночи, что не понравилось жильцам соседних домов. Они вызвали полицию и нарушителя оштрафовали, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Tera Vesalainen/Getty Images

Спокойный сон жителей ЖК «Айсар» в 16 микрорайоне глубокой ночью 20 декабря прервала громкая музыка, пение и крики, которые доносились из автомобиля Toyota. Машина стояла на парковке рядом с домом.

Недовольные жильцы вызвали полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые зафиксировали факт нарушения общественного порядка.

В отношении 23-летнего водителя автомобиля был составлен протокол по статье 437 КоАП РК - «Нарушение тишины». Ему предстоит выплатить штраф в размере 5 МРП, что составляет 19 660 тенге.