С поличным и на камеру: в Актау пресечена деятельность наркосбытчиков

В Актау сотрудники полиции провели спецоперацию по пресечению незаконного оборота наркотиков. В одном из микрорайонов города были задержаны подозреваемые, причастные к хранению и сбыту запрещённых веществ в особо крупном размере. Момент задержания зафиксирован на видео, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках досудебного расследования. В ходе следственных действий у подозреваемых обнаружили и изъяли синтетические наркотики, а также вещества растительного происхождения. Кроме того, правоохранители нашли предметы, используемые для фасовки и распространения наркотиков – весы, упаковочные материалы и другие приспособления.

В ходе дальнейшей проверки полицейские вышли на тайники, оборудованные на территории Актау и Мунайлинского района. Все обнаруженные наркотические средства были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

По предварительной информации, сбыт осуществлялся через интернет с использованием так называемого «закладочного» способа. После проведения экспертиз было подтверждено, что объём изъятых веществ является значительным.

Один из задержанных водворён в изолятор временного содержания. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных соучастников преступления.

Досудебное расследование продолжается.

