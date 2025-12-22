В Жанаозене соседи спасли троих детей из задымлённой квартиры

Двое жителей Жанаозена бросились спасать детей, которые не смогли самостоятельно выйти из квартиры, в которой случилось возгорание, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Инцидент произошел 21 декабря в 19:29 часов в Жанаозене. Поступило сообщение о задымлении в квартире дома №6 микрорайона «Самал» .

На место происшествия были направлены силы пожарной части №3.

По информации пресс-службы ДЧС Мангистауской области, до прибытия спасателей в квартире находились трое детей. Соседи – Манас Бектурганов и Руслан Дениев – не стали ждать помощи, разбили окно, вывели детей в безопасное место и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Причины задымления и состояние детей уточняются.