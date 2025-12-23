В Актау на пешеходном переходе сбили ребёнка

Очередной наезд на пешехода произошёл в областном центре Мангистауской области 22 декабря, передает Lada.kz.
Тринадцатилетняя девочка в 18:30 между 27 и 28 микрорайонами переходила нерегулируемый пешеходный переход, когда её сбил автомобиль Toyota Yaris.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, на водителя 1978 года рождения составлен протокол по статье 610 КоАП РК. Автомобиль помещён на штрафстоянку.
Девочку госпитализировали в детскую областную больницу на скорой помощи.
Статья 610 КоАП РК - «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества» - влечёт штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.
