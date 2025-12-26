18+
Температура воды в Каспийском море
26.12.2025, 16:41

Халтура налицо: в Мангистау на подрядчика наложили крупный штраф за плохое состояние железнодорожного переезда

Происшествия 0 932 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области подрядной организации, не выполнившей требования по содержанию железнодорожного переезда, назначили крупный штраф, передает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

Фото: ДП Мангистауской области
Фото: ДП Мангистауской области

В региональном департаменте полиции сообщили, что при проверке железнодорожного переезда №119 на дороге районного значения Мангистау – Кызылтобе были выявлены нарушения. Организация, отвечающая за содержание переезда, получила предписание устранить все недостатки.

Однако подрядная организация не исполнила данные требования. В связи с этим дорожно-технической инспекцией составлен протокол по части 3 статьи 462 КоАП РК (Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований), - сообщили в ведомстве.

Согласно постановлению суда от 23 декабря 2025 года, на ответственную организацию наложен штраф в размере 1 376 200 тенге.

Правоохранители отметили, что исполнение письменных предписаний имеет большое значение, поскольку выявленные недостатки на участке проезжей части напрямую влияют на безопасность дорожного движения.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"получила предписание устранить все недостатки."---Когда уже возьмутся за КЖСА, которые после ремонта трубопроводов в микрорайонах оставляют после своих работ разбитые дороги, сломанные бордюры, спиленные деревья......?
26.12.2025, 14:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

