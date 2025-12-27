Сколько ДТП произошло сегодня в Мангистау

В Мангистауской области из-за гололёда ухудшились дорожные условия, что привело к авариям, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: ДП МО

В департаменте полиции сообщили, что за сутки в Мангистауской области произошло 16 ДТП: четыре на трассах и 12 на дорогах Актау. Все аварии носили мелкий характер, пострадавших нет.

В департаменте полиции уточнили, что четыре ДТП были зафиксированы на автомобильных трассах республиканского и областного значения, ещё 12 аварий произошли на дорогах города Актау.

Все дорожно-транспортные происшествия носили незначительный характер и обошлись без пострадавших, отметили в полиции.

Полицейские предупреждают, что в регионе сохраняются сложные погодные условия, связанные с понижением температуры и образованием гололёда. В связи с этим водителей и пешеходов призывают быть предельно внимательными и без острой необходимости не садиться за руль. Если всё-таки пришлось выехать, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, безопасный скоростной режим и дистанцию.

Напомним, гололед стал причиной наплыва пациентов в приемный покой областной больницы.