18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
505.53
593.44
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
01.01.2026, 11:07

Жительница Актау продавала несуществующее мясо

Происшествия 0 4 123 Ольга Максимова

Чем сильнее дорожает мясо, тем активнее казахстанцы стремятся сэкономить при покупке данного продукта. В Актау желанием населения сохранить семейный бюджет воспользовалась мошенница, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ
Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

Объявление о продаже мясной продукции по привлекательной цене жительница областного центра разместила в социальной сети TikTok с аккаунта под названием «aktauetsupnaborzakaz» 27 ноября. Заказы не заставили себя ждать – до 10 декабря она активно собирала плату за будущие поставки.

«Предпринимательница» успела собрать порядка 400 тысяч тенге, когда аферу раскрыло управление по противодействию киберпреступности.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время установлено более 20-ти потерпевших.

По данному факту 22 декабря 2025 года департаментом полиции Мангистауской области было зарегистрировано уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия.

Правоохранители настоятельно предупреждают жителей региона о необходимости быть предельно осторожными при совершении покупок через интернет. Не рекомендуется переводить денежные средства незнакомым лицам, не убедившись в достоверности информации о продавце и товаре. Перед оплатой следует внимательно проверить аккаунт, отзывы, историю публикаций, а также по возможности связаться с продавцом по официальным и проверенным каналам связи.

Особую настороженность должны вызывать объявления с чрезмерно низкими ценами, которые значительно отличаются от рыночной стоимости товара. Подобные предложения зачастую используются злоумышленниками для привлечения внимания и быстрого получения денег от доверчивых покупателей.

Напомним, ранее стражи порядка задержали в Актау мошенницу, которая обещала помочь получить деньги из пенсионного фонда. Подробнее по ссылке.

15
8
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
2026 год в Казахстане начнется с подорожаний — список уже сформированНовости Казахстана
24.12.2025, 13:14 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь