Жительница Актау продавала несуществующее мясо

Чем сильнее дорожает мясо, тем активнее казахстанцы стремятся сэкономить при покупке данного продукта. В Актау желанием населения сохранить семейный бюджет воспользовалась мошенница, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

Объявление о продаже мясной продукции по привлекательной цене жительница областного центра разместила в социальной сети TikTok с аккаунта под названием «aktauetsupnaborzakaz» 27 ноября. Заказы не заставили себя ждать – до 10 декабря она активно собирала плату за будущие поставки.

«Предпринимательница» успела собрать порядка 400 тысяч тенге, когда аферу раскрыло управление по противодействию киберпреступности.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время установлено более 20-ти потерпевших.

По данному факту 22 декабря 2025 года департаментом полиции Мангистауской области было зарегистрировано уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся следственные действия.

Правоохранители настоятельно предупреждают жителей региона о необходимости быть предельно осторожными при совершении покупок через интернет. Не рекомендуется переводить денежные средства незнакомым лицам, не убедившись в достоверности информации о продавце и товаре. Перед оплатой следует внимательно проверить аккаунт, отзывы, историю публикаций, а также по возможности связаться с продавцом по официальным и проверенным каналам связи.

Особую настороженность должны вызывать объявления с чрезмерно низкими ценами, которые значительно отличаются от рыночной стоимости товара. Подобные предложения зачастую используются злоумышленниками для привлечения внимания и быстрого получения денег от доверчивых покупателей.

