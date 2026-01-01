Петарды и ожоги: сколько людей пострадали в Актау в новогоднюю ночь

По данным областной многопрофильной больницы, у всех пострадавших диагностированы легкие ожоги, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

В травмпункт поступили четыре пациента с лёгкими ожогами, полученными в результате использования салютов. Пострадавшие — 2001 и 2003 годов, а также двое 1999 года рождения.

Всем пациентам была оказана амбулаторная медицинская помощь, после чего их состояние было оценено как стабильное. Госпитализация не потребовалась, и они были отпущены домой.

Напомним, в прошлом году в новогоднюю ночь от петард пострадали взрослый и двое детей.