В Актау автоледи столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде

В Актау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и тепловоза. Инцидент Lada.kz прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Авария случилась сегодня, 2 января, после 09:00 часов в районе автозаправочной станции «Гелиос» на железнодорожном переезде. По предварительной информации, женщина, управлявшая автомобилем марки Chevrolet, не заметила приближающийся тепловоз и допустила столкновение с ним.

Как сообщили правоохранители, на водителя легковой машины составлен протокол по статье 610 КоАП РК – « Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества ».

В Мангистауской областной многопрофильной больнице добавили: у женщины диагностирован перелом предплечья, её состояние оценивается как средней степени тяжести.

