В Актау произошел пожар в жилом доме

В Актау произошел пожар в многоквартирном доме в 12 микрорайоне. Пострадавших при пожаре нет. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.

Кадр видео

Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Пожар произошел 2 января, примерно в 21:15, в доме №70 в 12 микрорайоне.

По приезду спасателей установлено возгорание одной из квартир на 3 этаже.

В квартире произошло короткое замыкание электропровода с последующим горением. Площадь горения - 1 кв.м. Пожар ликвидирован в 21:22. Жертв и пострадавших нет, - сообщили спасатели.

На месте работали 11 спасателей и три единицы техники.

Напомним, новогодняя ночь в Мангистау прошла без пожаров.