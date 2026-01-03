В Актау произошел пожар в жилом доме

В Актау произошел пожар в многоквартирном доме в 12 микрорайоне. Пострадавших при пожаре нет. Подробности сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz.
Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях.
Пожар произошел 2 января, примерно в 21:15, в доме №70 в 12 микрорайоне.
По приезду спасателей установлено возгорание одной из квартир на 3 этаже.
В квартире произошло короткое замыкание электропровода с последующим горением. Площадь горения - 1 кв.м. Пожар ликвидирован в 21:22. Жертв и пострадавших нет, - сообщили спасатели.
На месте работали 11 спасателей и три единицы техники.
Напомним, новогодняя ночь в Мангистау прошла без пожаров.
