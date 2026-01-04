Посиделка друзей закончилась поножовщиной в Актау

В Актау между двумя друзьями произошел конфликт, который закончился ножевым ранением, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Инцидент произошел ранним утром во 2 микрорайоне в доме №46. В социальных сетях появилось видео с места происшествия: у входной двери лежит молодой мужчина, на ступенях и рядом с ним видны следы крови. Очевидец вызвал полицию и бригаду скорой медицинской помощи.

В региональном департаменте полиции сообщили, что по поступившему вызову правоохранители своевременно прибыли на место происшествия.

По данным правоохранителей, двое друзей распивали спиртные напитки, после чего между ними возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин нанес ножевое ранение в область ноги своему приятелю. При этом уточняется, что рана была не проникающей.

Также в полиции сообщили, что потерпевший отказался писать заявление.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 108-1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция предусматривает штраф в размере до 200 МРП (865 000 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что пациент 1990 года рождения был доставлен бригадой скорой помощи с диагнозом «Резаная рана правого бедра». После осмотра врачами пострадавший был направлен на амбулаторное лечение.

