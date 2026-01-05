В праздничные выходные в Актау задержали около 20 подростков за ночные прогулки

В Актау в праздничные выходные инспекторы ювенальной полиции работали в усиленном режиме. В ходе рейдов ночью на улицах города выявлено около 20 подростков, находившихся без сопровождения взрослых, передает Lada.kz.

Фото istockphoto.com

По информации полиции, пятеро подростков были временно направлены в Центр адаптации несовершеннолетних из-за отсутствия их законных представителей (они находились в другом городе).

В ведомстве подчеркнули, что родители должны контролировать время пребывания детей на улице, особенно в ночное время.

Напоминаем, что за нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей предусмотрена ответственность в соответствии со статьёй 442 КоАП РК, - отметили в полиции.

Согласно статье, родителям несовершеннолетних грозит штраф в размере 12 975 тенге.

Напомним, двое несовершеннолетних умышленно повредили установленную на улице новогоднюю ёлку. Инцидент с участием двух подростков произошёл 30 декабря около 03:00 на улице Жылкыбаева в селе Бейнеу.