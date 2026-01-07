Кот спас семью с детьми от пожара в Актау

Жильцы многоэтажки в 4 микрорайоне поделились историей о пожаре, произошедшем из-за неправильного использования обогревателя. По их словам, многие горожане не знают элементарных правил пожарной безопасности, а проблемы с отоплением в доме сохраняются, из-за чего люди продолжают рисковать, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Пожар произошел в одной из квартир, где проживает мать с двумя детьми. Своей историей она решила предостеречь горожан и продемонстрировать, к чему может привести неправильное использование электрических обогревателей.

Возгорание произошло ранним утром, когда все спали. Несмотря на то, что с детьми она заранее неоднократно проводила беседы по технике безопасности, младший ребенок самостоятельно включил обогреватель.

Обогреватели нельзя включать в удлинители. Не все об этом знают, но это одно из первых правил пожарной безопасности. Сечение удлинителя просто не рассчитано на такие мощные электроприборы, - рассказывает жительница.

Решающую роль в этой ситуации сыграл кот, который первым почуял дым и подал сигнал. Он вел себя как сирена и, благодаря этому, дети проснулись, и увидели огонь.

Мы постоянно проговаривали, что делать в экстренных ситуациях, разыгрывали сценарии на тему «А что мы будем делать при разных видах ЧП?». В итоге дети нашли мастер-выключатель в счетчике, полностью обесточили квартиру и быстро потушили пожар водой – за то время, пока я одевалась, - говорит женщина.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, однако часть имущества была повреждена. Видео последствий пожара жительница предоставила корреспонденту.

Она подчеркивает, что решила рассказать об этой истории именно сейчас – на фоне продолжающихся проблем с отоплением в доме.

Напомним, ранее жильцы дома №2 в 4 микрорайоне заявляли о многолетних проблемах с отоплением. По их словам, температура в квартирах не поднимается выше 19 °C, при этом люди продолжают платить за тепло в полном объеме.