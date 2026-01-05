«В квартирах 19 градусов»: жителей высотки просят потерпеть в Актау

Жители 4 микрорайона заявляют о многолетних проблемах с отоплением. По их словам, температура в квартирах не поднимается выше 19 °C, при этом люди продолжают платить за тепло в полном объёме. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото автора

Основной вопрос, который поднимают жители дома № 2 в 4 микрорайоне, - это отопление. По словам жильцов, около трёх лет назад температура в квартирах заметно снизилась. Сейчас в помещениях держится около +19 °C, несмотря на плюсовую температуру на улице. Люди опасаются, что с наступлением морозов ситуация станет критической.

Я сейчас болею, дети болеют. Многодетные матери болеют, дети болеют — из-за холодных ног начинается цистит. Условия нечеловеческие: деньги за отопление берут, а тепла нет, - возмущается жительница дома Карина, мать двоих детей.

Как утверждают жильцы, руководство КСП «ЖЭК-4» на протяжении длительного времени ограничивается письменными ответами, заявляя, что не может повлиять на ситуацию. В итоге жители собрались на встречу с руководителем ЖЭКа.

Во время встречи с жителями обрушился кусок бетона, что, по их мнению, свидетельствует о плачевном состоянии здания.

Жители отмечают, что, к счастью, в момент падения куска бетона рядом не было ни детей, ни проходящих мимо людей, поскольку обрушение с такой высоты могло привести к серьезным травмам или трагическим последствиям.

Жители заявляют, что из-за проблем с восьмым стояком вода скапливается на крыше, стекает по конструкциям и разрушает бетон, из-за чего дом буквально «рассыпается».

Люди настаивают на необходимости капитального ремонта.

Также жители недовольны тем, как расходуются средства на содержание дома, включая вопросы эксплуатации крыши и аренды оборудования сторонним организациям.

В связи с ситуацией жильцы направили коллективное письменное обращение, под которым подписались 77 квартир, руководителю КСП «ЖЭК-4» Рысбеку Мергенову. В нём они требуют не отключать отопление во всём доме из-за проблем на одном стояке или в отдельной квартире, установить запорные вентили и устройства для сброса воздуха, а также заранее уведомлять жильцов о любых отключениях.

Кроме того, жители обратились с отдельным заявлением о необходимости установки автоматических воздухоотводчиков (кранов Маевского), указывая, что воздушные пробки в системе приводят к неравномерному прогреву радиаторов, перепадам температуры и риску аварийных ситуаций. Они ссылаются на нормы законодательства и санитарные требования, согласно которым температура в жилых помещениях должна быть не ниже +20 °C.

Позднее жильцы направили ещё одно обращение - уже на имя акима Актау, а также руководителей профильных управлений и коммунальных предприятий. В письме они просят пересмотреть параметры подачи теплоносителя, так как после установки нового элеваторного узла в последние два отопительных сезона ситуация с отоплением ухудшилась. Люди отмечают, что дом расположен на первой береговой линии, подвержен ветрам, а внутридомовые сети сильно изношены. Из-за холода жители вынуждены использовать электрические обогреватели, что приводит к перегрузке электросетей.

Руководитель КСП «ЖЭК-4» Рысбек Мергенов пояснил, что дома в Актау спроектированы таким образом, что воздух из системы отопления удаляется с верхних этажей, что является физической особенностью системы. По его словам, полная замена стояков, вентилей и труб относится к капитальному ремонту, который в доме не проводился более 20–25 лет.

Он также отметил, что действующим законодательством предусмотрен целевой взнос или участие в программе модернизации многоквартирных домов с возвратным механизмом сроком от 7 до 15 лет. Что касается температуры, руководитель ЖЭКа сообщил, что температурный график на отопительный сезон 2025–2026 годов утверждён местными исполнительными органами ниже проектных значений, поэтому в квартирах может быть прохладнее. При этом, по его словам, ведётся работа с акиматом, а на предстоящей неделе будет создана комиссия для проверки параметров теплоснабжения и выявления сторонних объектов, которые могут завышать обратку.

Проверим все и примем меры, - пообещал Рысбек Мергенов.

Стоит также отметить, что на фасаде дома №2 в 4 микрорайоне расположен мурал с изображением известного казахстанского писателя и общественного деятеля Абиша Кекильбаева.

Жители подчеркивают, что состояние дома, на котором размещен культурно значимый объект, также требует особого внимания со стороны ответственных служб.

Напомним, ранее жители 29 микрорайона готовы были пойти на радикальные меры - перекрыть проезжую часть, так как уже более двух месяцев живут без стабильного отопления.