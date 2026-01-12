В Актау полицейские вытащили подростка из ледяной воды

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, сегодня, 12 января, в 11:09 сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что несовершеннолетний ребенок стремительно заходит в море и не реагирует на окрики окружающих на набережной Актау.

Полицейские незамедлительно отреагировали на сигнал и, не теряя ни секунды, бросились к воде. Установив, что речь идёт о несовершеннолетнем, сотрудники, не задумываясь о собственной безопасности, зашли в море и вытащили подростка на берег, тем самым спасли ему жизнь. Благодаря оперативным и решительным действиям полицейских трагедии удалось избежать, - сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что в настоящее время состояние подростка удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. С несовершеннолетним проводится профилактическая беседа.

На помощь подростку пришли лейтенант полиции Абдурахим Сатешов и младший лейтенант Азамат Карабалаев.

Департамент полиции Мангистауской области подчёркивает, что сотрудники полиции ежедневно стоят на страже безопасности граждан и готовы прийти на помощь в любой ситуации - даже рискуя собственной жизнью.