12.01.2026, 18:46

Военнослужащего в Мангистау оштрафовали за стрим в TikTok

Происшествия 0 1 261 Лиана Рязанцева

В Мангистауской области оштрафовали военнослужащего за прямой эфир в социальной сети TikTok во время дежурства. Подробности рассказали в пресс-службе Бейнеуского районного суда, передает Lada.kz

Фото Caravan.kz
Фото Caravan.kz

В Бейнеуском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении военнослужащего по части 6 статьи 652 КоАП (неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчинённым приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы).

Судом установлено, что военнослужащий Пограничного управления по Бейнеускому району Т., находясь на дежурстве в наряде автопарковки, посредством мобильного телефона вышел в прямой эфир на своей странице в социальной сети TikTok. Тем самым он умышленно не исполнил приказ начальника, запрещающий использование мобильных телефонов в период дежурства.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 12 Указа Президента РК от 5 июля 2007 года № 364 военнослужащие обязаны точно и в срок выполнять приказы командиров (начальников). В судебном заседании Т. признал свою вину, пояснил, что является единственным кормильцем семьи, имеет четырёх детей и просил назначить более мягкое наказание. При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом не установлено, - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда военнослужащий признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 30% от 25 месячных расчётных показателей, что составляет 68 810 тенге.

Постановление вступило в законную силу.

