Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
14.01.2026, 11:36

В Актау наказан водитель, устроивший погром в 8 микрорайоне

Происшествия

В Специализированном суде по административным правонарушениям города Актау рассмотрели дело водителя, который в нетрезвом виде сел за руль и устроил крупное ДТП во дворе дома 8 микрорайона. Подробности  в материале Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как сообщили в ведомстве, дело в отношении нарушителя рассмотрели 12 января по части 6 статьи 608 КоАП РК. Как выяснилось, водитель является гражданином Российской Федерации.

В ходе заседания мужчина полностью признал вину и сообщил о намерении возместить причинённый материальный ущерб владельцам повреждённых автомобилей. Согласно заключению медицинского освидетельствования, на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

Санкция части 6 статьи 608 КоАП РК предусматривает административный арест сроком до 20 суток. При назначении наказания суд учёл характер совершённого правонарушения, обстоятельства дела, а также данные о личности правонарушителя. В качестве смягчающих обстоятельств были приняты признание вины и раскаяние, - сообщили в ведомстве.

Постановлением суда водитель признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 20 суток.

Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, 10 января у дома №25 в 8 микрорайоне нетрезвый мужчина, управляя автомобилем Haval Jolion, не имея водительского удостоверения, допустил наезд на припаркованные автомобили Toyota Rav4 и Kia Ceed. После этого по инерции произошло столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, а затем водитель потерял управление и заехал на территорию детской площадки.

дорожник
дорожник
Ни одна из машин отечественного производства не пострадала.....
14.01.2026, 07:12
