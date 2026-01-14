В Мангистау волонтёры разыскивают четырёх пропавших без вести человек

Волонтёрское движение Lider.kz сообщает, что в Мангистауской области продолжаются поиски четырёх человек, которые в разное время пропали без вести и до сих пор не выходят на связь с родными, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

По информации волонтёров, в розыске находятся следующие мангистаусцы.

Айдана Айтаева, 1996 года рождения, жительница села Бейнеу. Девушка пропала 29 марта 2022 года. Рост – около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные. Известно, что Айдана болеет ДЦП.

Толеген Карашаев, 1968 года рождения, житель Жанаозена. Пропал 30 января 2021 года. Мужчина вышел из дома №37 в 3 микрорайоне и ушел в неизвестном направлении. Рост – около 170 сантиметров, волосы седые. На левом запястье имеются татуировки с надписями «КСКВО» и изображением «полусолнца». В настоящее время может носить бороду.

Ерлан Есмагамбетов 1991 года рождения. Пропал 17 марта 2025 года. Проживал по адресу: Актау, 17 микрорайон, дом №3А. Утром вышел из дома и не вернулся. Рост – 170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза чёрные, волосы короткие.

Бисенбай Кунградов, 1955 года рождения, житель Актау. Пропал в 2019 году. В последний раз его видели в районе 3 микрорайона.

Все разыскиваемые до настоящего времени не выходят на связь со своими близкими.

Волонтёры просят людей, которые могли видеть пропавших или располагают любой информацией об их местонахождении, срочно сообщить в личные сообщения Lider.kz или по телефону горячей линии.

Даже незначительная деталь может сыграть важную роль в поисках. Представители организации также просят жителей региона сделать максимальный репост ориентировок.