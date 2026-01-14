18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 17:44

В Мангистау волонтёры разыскивают четырёх пропавших без вести человек

Происшествия 0 2 057 Наталья Вронская

Волонтёрское движение Lider.kz сообщает, что в Мангистауской области продолжаются поиски четырёх человек, которые в разное время пропали без вести и до сих пор не выходят на связь с родными, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

По информации волонтёров, в розыске находятся следующие мангистаусцы.

Айдана Айтаева, 1996 года рождения, жительница села Бейнеу. Девушка пропала 29 марта 2022 года. Рост  около 150 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные. Известно, что Айдана болеет ДЦП.

Толеген Карашаев, 1968 года рождения, житель Жанаозена. Пропал 30 января 2021 года. Мужчина вышел из дома №37 в 3 микрорайоне и ушел в неизвестном направлении. Рост  около 170 сантиметров, волосы седые. На левом запястье имеются татуировки с надписями «КСКВО» и изображением «полусолнца». В настоящее время может носить бороду.

Ерлан Есмагамбетов 1991 года рождения. Пропал 17 марта 2025 года. Проживал по адресу: Актау, 17 микрорайон, дом №3А. Утром вышел из дома и не вернулся. Рост  170-175 сантиметров, среднего телосложения, глаза чёрные, волосы короткие.

Бисенбай Кунградов, 1955 года рождения, житель Актау. Пропал в 2019 году. В последний раз его видели в районе 3 микрорайона.

Все разыскиваемые до настоящего времени не выходят на связь со своими близкими.

Волонтёры просят людей, которые могли видеть пропавших или располагают любой информацией об их местонахождении, срочно сообщить в личные сообщения Lider.kz или по телефону горячей линии.

Даже незначительная деталь может сыграть важную роль в поисках. Представители организации также просят жителей региона сделать максимальный репост ориентировок.

