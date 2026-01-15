Военнослужащий погиб под колесами грузовика в Мангистау

Трагический инцидент произошел при возращении солдат с военного полигона. Подробности Lada.kz предоставили в пресс-службе Сухопутных войск ВС РК.

Полигон Оймаша. Фото из архива

Как сообщили в ведомстве, 14 января при возвращении подразделения с военного полигона Оймаша в темноте, в условиях гололеда и плохой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие – водитель автомобиля «КамАЗ» допустил наезд на младшего сержанта, который служил на контрактной основе. От полученных травм военнослужащий скончался.

По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Командование Вооруженных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Семье будет оказана необходимая помощь в соответствии с действующим законодательством, - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы Актауского гарнизона, контрактник, прибывший в регион из Акмолинской области, проходил службу в воинской части 25744.