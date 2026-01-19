Пропавшего в Актау мужчину с проблемами памяти нашли

В Актау нашли пропавшего 63-летнего Малика Суюнбаева. Об этом Lada.kz сообщили представители волонтерского движения Lider.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay

По предоставленной информации, неравнодушные жители доставили найденного мужчину домой и передали родственникам. На текущий момент с ним работают медики, так как Малик Суюнбаев значительное время пробыл на холоде.

Цель своих перемещений мужчина назвать не смог ввиду проблем с памятью.

Его жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Малик Суюнбаев 17 января вышел из дома и пропал. Члены семьи и волонтеры Lider.kz организовали его поиски.