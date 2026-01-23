В Сети появилось видео с предполагаемым педофилом: в полиции Мангистау опровергли информацию

Telegram-канал Egovpress опубликовал видео, на котором мужчина объясняет, зачем пригласил в квартиру несовершеннолетнюю. За кадром слышен голос, который называет его педофилом. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили Lada.kz комментарий по ситуации.

Фото из архива Lada.kz

На Telegram-канале Egovpress появилась информация о том, что якобы мужчина из Актау признаётся, что познакомился с несовершеннолетней девочкой 2013 года рождения и пригласил её в квартиру только для беседы.

На записи он заявляет, что он 2004 года рождения и позвал девочку пообщаться без каких-либо злых или противоправных намерений. При этом за кадром слышен голос, который называет мужчину педофилом.

В полиции региона прокомментировали инцидент.

Данный факт был зарегистрирован в Мунайлинском районном отделе полиции. В ходе проверки доводы о намерении встречи с несовершеннолетней, высказанные автором видео, не подтвердились. Все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. Каких-либо заявлений и претензий стороны не имеют, - сообщили правоохранители.

В ведомстве рассказали некоторые подробности, из которых следует, что герой видео познакомился с подростком через социальную сеть Instagram. В переписке она заверила его, что является совершеннолетней. После этого мужчина пригласил её на встречу в кафе. Позднее брат упомянутой, обнаружив переписку, забрал у неё телефон и продолжил общение с мужчиной, представляясь от её имени. На место встречи пришла не девочка, а её брат, который также оказался несовершеннолетним. В ходе беседы с мужчиной установлено, что он не приглашал школьницу к себе домой и намеревался встретиться с ней исключительно в общественном месте.

Напомним, по официальным данным, в Мангистауской области проживают 20 лиц, ранее осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.