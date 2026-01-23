Задержание мужчины в пиджаке и трусах попало на ВИДЕО в Актау

Редакция Lada.kz получила видео, на котором полицейские задерживают мужчину в неприглядном виде и выводят его из подъезда. В департаменте полиции Мангистауской области предоставили комментарий по инциденту.

Фото: кадр видео

На кадрах с места события показано, как мужчину в пиджаке и трусах задерживают в подъезде одного из домов 35 микрорайона и выводят на улицу.

Автор видео сообщил, что запись была сделана в подъезде дома №34 в 35 микрорайоне. По его словам, мужчина является жильцом этого дома и регулярно устраивает дебош: ломает двери, испражняется в подъезде и пугает детей.

В полиции региона сообщили, что факт нарушения общественного порядка зарегистрирован.

Сегодня, 23 января, около 12:40 часов на линию «102» Центра оперативного управления поступило сообщение от жильцов дома №34 35-го микрорайона. Согласно сообщению, в подъезде жилого дома гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок. Данная информация в ходе проверки подтвердилась, - сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, мужчина был доставлен на медицинское наркологическое освидетельствование, которое показало алкогольное опьянение средней степени. После этого он был помещён в специализированное медицинское учреждение до полного вытрезвления.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в областном центре. Ранее был задержан нарушитель тишины, который после задержания пытался сбежать от полиции, однако сделать это ему не удалось. В результате на мужчину составили несколько административных протоколов.