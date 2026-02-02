В селе Баскудук полицейские помогли семье выбраться из дорожной ловушки

Вечером 1 февраля 2026 года в селе Баскудук на улице Алау сотрудники полиции пришли на помощь водителю и пассажирам автомобиля, оказавшимся в затруднительной ситуации на дороге, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

Инцидент произошёл около 19:00. Автомобиль Toyota Sienna застрял в грязи и не мог продолжить движение самостоятельно. Водитель вместе с пассажирами пытались найти помощь у проезжавших и находившихся поблизости людей, однако безрезультатно. Ситуация осложнялась тем, что машина плотно увязла, и выбраться своими силами у семьи не получалось.

На помощь пришли сотрудники полиции - старший лейтенант полиции Кенжегулов Бекен и Алясов Нурбол. Они оперативно оценили обстановку и приняли меры, чтобы безопасно вытащить автомобиль из грязи. В результате машину удалось освободить, и семья смогла продолжить путь.

По словам очевидцев, всё происходило быстро и слаженно. Помощь полицейских не только решила дорожную проблему, но и помогла людям избежать дальнейших рисков на тёмной и сложной дороге. Граждане поблагодарили стражей порядка за отзывчивость и поддержку. Видео с места происшествия прилагается.

Напомним, во время непогоды в Мангистау полицейские регионы вызволили из снежного плена более тысячи водителей.