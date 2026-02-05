В Актау пропала женщина - полиция ведёт круглосуточные поиски

Сотрудники криминального отдела управления полиции города Актау разыскивают без вести пропавшую женщину, передаёт Lada.kz.
Жительница Актау 30 января вышла из дома, расположенного в 35-м микрорайоне, и до настоящего времени не вернулась.
Департамент полиции Мангистауской области проводит комплекс розыскных мероприятий. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают возможный маршрут передвижения пропавшей, а также опрашивают родственников, знакомых и возможных очевидцев. Сотрудники полиции ведут поисковые работы круглосуточно, принимаются все необходимые меры и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей.
Приметы 38-летней разыскиваемой:
рост примерно 150–155 см;
волосы коричневого цвета.
«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении женщины, просим сообщить в отдел криминальной полиции управления полиции Актау по телефонам: 47-48-10, 47-48-32, дежурная часть УП города Актау: 47-48-02, +7 771 362 41 41 или 102», - сообщили в ДП МО.
