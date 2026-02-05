В Актау пропала женщина - полиция ведёт круглосуточные поиски

Иллюстративное фото: МВД РК

Жительница Актау 30 января вышла из дома, расположенного в 35-м микрорайоне, и до настоящего времени не вернулась.

Департамент полиции Мангистауской области проводит комплекс розыскных мероприятий. Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают возможный маршрут передвижения пропавшей, а также опрашивают родственников, знакомых и возможных очевидцев. Сотрудники полиции ведут поисковые работы круглосуточно, принимаются все необходимые меры и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей.

Приметы 38-летней разыскиваемой:

рост примерно 150–155 см;

волосы коричневого цвета.