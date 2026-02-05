Свадебный кортеж в Мунайлы наказан за нарушение ПДД

Иллюстративное фото: envato.com

Примерно в 21:15 2 февраля в селе Батыр Мунайлинского района по случаю свадьбы 20-летнего местного жителя несколько автовладельцев по собственной инициативе организовали незаконный кортеж. В ходе движения по сельской дороге водители грубо нарушали правила дорожного движения. Свои «подвиги» они выложили в социальные сети, что позволило полиции зафиксировать правонарушения и выявить всех участников кортежа.

Всех участников доставили в отдел полиции. По фактам нарушения правил дорожного движения составлено десять административных протоколов, три автомобиля водворены на специализированную штрафную стоянку.

Один из нарушителей признал противоправность своих действий и принес извинения жителям.