06.02.2026, 10:02

Следовавший в Мангистау поезд насмерть сбил человека

Происшествия 0 2 842 Сергей Кораблев

Пассажирский поезд, следовавший из Алматы в Мангыстау, насмерть сбил сотрудника военизированной железнодорожной охраны. Информацию подтвердил официальный представитель пресс-службы АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дюсекеев, сообщает Lada.kz.

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» уточнили, что трагедия произошла 2 февраля в 16:10. Поезд № 77 следовал со скоростью около 78 км/ч.

На станции Костуин машинист пассажирского поезда № 77 Алматы - Мангистау совершил наезд на человека со смертельным исходом, несмотря на применение экстренного торможения.

Погибший являлся сотрудником военизированной железнодорожной охраны - дочерней компании КТЖ.

О случившемся был уведомлён линейный отдел полиции станции Туркестан.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование проводит специальная комиссия.

Напомним, в начале года в Актау автоледи столкнулась с тепловозом на железнодорожном переезде.

