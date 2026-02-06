Следовавший в Мангистау поезд насмерть сбил человека

Пассажирский поезд, следовавший из Алматы в Мангыстау, насмерть сбил сотрудника военизированной железнодорожной охраны. Информацию подтвердил официальный представитель пресс-службы АО «Пассажирские перевозки» Нариман Дюсекеев, сообщает Lada.kz .

В пресс-службе АО «Пассажирские перевозки» уточнили, что трагедия произошла 2 февраля в 16:10. Поезд № 77 следовал со скоростью около 78 км/ч.

На станции Костуин машинист пассажирского поезда № 77 Алматы - Мангистау совершил наезд на человека со смертельным исходом, несмотря на применение экстренного торможения.

Погибший являлся сотрудником военизированной железнодорожной охраны - дочерней компании КТЖ.

О случившемся был уведомлён линейный отдел полиции станции Туркестан.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование проводит специальная комиссия.

