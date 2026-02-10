Нелюди среди нас: собаку едва не сожгли заживо в Актау

В 15 микрорайоне неизвестные подожгли будку дворовой собаки. Пожар произошёл ночью, как рассказывают жители, когда собака спала внутри. Люди своими силами бросились тушить огонь и спасли животное, однако будка полностью сгорела, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили жители 15 микрорайона

По словам жителей, происшествие случилось в ночь с 7 на 8 февраля. Люди заметили полыхающую будку и сразу выбежали на улицу.

Тушили, кто чем мог - ведрами, пятилитровыми бутылками, - рассказывают жители.

К сожалению, будка полностью сгорела и восстановлению не подлежит. Сама собака, которую местные жители ласково называют Кирюшей, сильно пропахла гарью. Люди уверены, что поджог был умышленным и произошёл в тот момент, когда собака мирно спала.

Несмотря на произошедшее, Кирюша не ушла с привычного места и после пожара снова вернулась туда, где стояла её будка.

На место выезжали пожарные и сотрудники полиции - факт возгорания был зафиксирован. По словам жителей, написано заявление, однако результатов расследования пока нет.

«Конечно, это ужасно. Это настоящее варварство. Как можно быть такими жестокими?» -говорят жители дома, возле которого жила собака.

Кирюша появилась в этом районе около года назад. Раньше она жила в доме, но по неизвестным причинам оказалась на улице. Люди установили для неё будку и стали подкармливать.

К собаке приходит девушка-волонтёр, которая ежедневно с ней гуляет и кормит её у моря, поэтому возле будки антисанитарии нет.

Кирюша стерилизована, на ухе есть бирка. Жители характеризуют её как спокойную и добрую «социальную» собаку.

«Конечно, иногда она могла лаять на чужие машины, охраняя своих, как и любое другое охранное животное, но она абсолютно неагрессивная», - говорит одна из жительниц.

После поджога люди опасаются за жизнь животного и уже обсуждают установку камер видеонаблюдения возле дома, а также восстановление будки.

«Самый лучший вариант - найти для неё дом. Кирюша очень добрая, всегда радуется людям и буквально «улыбается» при встрече», - отмечают инициаторы, которые ранее построили ей будку.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту необходимо обращаться в ДЧС региона.

В свою очередь, в ДЧС области уточнили, что возгорание было потушено до прибытия пожарных подразделений. Устанавливаться причины пожара не будут.

