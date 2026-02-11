18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
490.58
584.77
6.34
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.02.2026, 17:12

В Актау сотрудник кафе таскал за волосы посетительницу: в суде обвиняемыми оказались обе стороны

Происшествия 0 3 104 Аяулым Бейсенова

В Актау начался суд по резонансному делу о конфликте в кафе Lemonade, в котором сотрудник заведения таскал посетительницу за волосы предположительно из-за пролитого на мебель чая и отказа компенсировать расходы на химчистку. Однако на скамье подсудимых оказались обе стороны, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Инцидент произошел еще 31 декабря 2025 года и вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео в соцсетях. Разбирательства ведутся по части 1 статьи 109 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

По версии защиты, гостья действовала вынужденно, пытаясь оградить себя от агрессии, тогда как представители кафе придерживаются иной позиции. В итоге дело приобрело двойной характер: несколько дней назад девушка выступала в суде как потерпевшая, а теперь сама оказалась на скамье подсудимых. Процессы продолжаются, стороны намерены доказать свою правоту. 

Подробнее – в видеоматериале. 

Напомним, кадры с места событий появились в Сети в феврале текущего года. Девушка рассказала, что помимо применения к ней физической силы, представители заведения отобрали у нее личные вещи. Правоохранитали добавили, что телесные повреждения получили обе стороны, а собранные материалы дел были направлены в суд для принятия процессуального решения.

5
37
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
"не повлекших причинение легкого вреда здоровью"- ну как это не повлекших? женщина- не лошадь, чтобы ее таскать за гриву и сказать, что ей нормально! зато все любим, когда батыры рождаются, а женское здоровье не бережем
11.02.2026, 14:24
Apmaxa
Apmaxa
Beloff, что по ней видно? если у тебя или у твоей сестры отберут телефон - как ты бы отреагировал? сидел бы молча? владелец заведения уже сделал отличную антирекламу. и опять бородачи. и вообще дома чай надо пить.
11.02.2026, 12:56
Beloff
Beloff
Видно же не по ней всё)))
11.02.2026, 12:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
С 1 февраля высотные дома в Казахстане окажутся под особым надзоромНовости Казахстана
16.01.2026, 17:45 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь