В Актау сотрудник кафе таскал за волосы посетительницу: в суде обвиняемыми оказались обе стороны

В Актау начался суд по резонансному делу о конфликте в кафе Lemonade, в котором сотрудник заведения таскал посетительницу за волосы предположительно из-за пролитого на мебель чая и отказа компенсировать расходы на химчистку. Однако на скамье подсудимых оказались обе стороны, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Инцидент произошел еще 31 декабря 2025 года и вызвал широкий общественный резонанс после публикации видео в соцсетях. Разбирательства ведутся по части 1 статьи 109 УК РК (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью).

По версии защиты, гостья действовала вынужденно, пытаясь оградить себя от агрессии, тогда как представители кафе придерживаются иной позиции. В итоге дело приобрело двойной характер: несколько дней назад девушка выступала в суде как потерпевшая, а теперь сама оказалась на скамье подсудимых. Процессы продолжаются, стороны намерены доказать свою правоту.

Подробнее – в видеоматериале.

Напомним, кадры с места событий появились в Сети в феврале текущего года. Девушка рассказала, что помимо применения к ней физической силы, представители заведения отобрали у нее личные вещи. Правоохранитали добавили, что телесные повреждения получили обе стороны, а собранные материалы дел были направлены в суд для принятия процессуального решения.