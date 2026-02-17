Кровля ТЦ рухнула из-за ветра в Баскудуке: видео последствий появилось в Сети

В селе Баскудук Мунайлинского района из-за порывистого ветра сегодня, 16 февраля, сорвало кровлю торгового центра. На месте происшествия работают спецслужбы региона, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео. Улучшен при помощи ИИ

По данным регионального департамента по ЧС, в селе Баскудук у двухэтажного торгового центра «Бакжан» в результате порывистого ветра произошёл срыв кровли.

Как сообщается, скорость ветра составляла 8-14 метров в секунду, метеоусловия характеризовались как малооблачные, без осадков. Площадь повреждённой кровли составила около 100 квадратных метров. Общая площадь здания – 612 квадратных метров.

В результате инцидента повреждены два припаркованных автомобиля и один столб уличного освещения. Жертв и пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

На место выехали силы ДЧС: пять человек личного состава и две единицы техники.

