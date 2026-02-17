Спасатели Мангистау вытащили увязший в грязи автомобиль

В Каракиянском районе Мангистауской области спасатели пришли на помощь застрявшим в грязи туристам, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Инцидент произошёл в урочище Бозжыра. Легковой автомобиль, в салоне которого находились шесть человек, увяз в грязевой массе и не смог самостоятельно выбраться.

На место выехали сотрудники департамента по ЧС Мангистауской области. С помощью техники высокой проходимости они отбуксировали машину на сухой участок дороги. Медицинская помощь никому из находившихся в автомобиле не потребовалась. После завершения спасательной операции путешественники продолжили свой путь.

Спасатели напоминают о необходимости учитывать погодные условия и состояние дорог при планировании поездок, особенно в отдалённые и труднодоступные места.