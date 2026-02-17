В Бейнеу на стрельбах погиб солдат-срочник

В Мангистауской области произошёл очередной несчастный случай в войсках. В регион направлена комиссия для расследования чрезвычайного происшествия, передаёт Lada.kz .

Фото: минобороны РК

По информации пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил РК, инцидент со смертельным исходом случился 17 февраля во время плановых полевых стрельб на полигоне «Бейнеу».

«Военнослужащий срочной службы регионального командования «Запад» сухопутных войск при обращении с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту военно-следственными органами Западного региона возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщает Генпрокуратура РК, по факту смерти военнослужащего начато досудебное расследование. На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД.

«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль», - Генпрокуратура РК.

От автора:

Редакция Lada.kz запросила в пресс-службе Актауского гарнизона стандартную справочную информацию, которую мы публикуем в подобных случаях - год рождения погибшего, место призыва и номер части, где он проходил службу. Однако предоставить информацию отказались, ссылаясь на тайну следствия. Отметим, что запрашиваемая информация носит справочный характер и не относится ни к государственной тайне, ни к личным данным. Так по какой причине пресс-служба отказывает в предоставлении сведений?

Напомним, 15 января военнослужащий-контрактник погиб под колесами грузовика на полигоне Оймаша.