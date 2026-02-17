18+
17.02.2026, 16:04

В Бейнеу на стрельбах погиб солдат-срочник

Происшествия 0 2 100 Ольга Максимова

В Мангистауской области произошёл очередной несчастный случай в войсках. В регион направлена комиссия для расследования чрезвычайного происшествия, передаёт Lada.kz.

Фото: минобороны РК
Фото: минобороны РК

По информации пресс-службы Сухопутных войск Вооруженных сил РК, инцидент со смертельным исходом случился 17 февраля во время плановых полевых стрельб на полигоне «Бейнеу».

«Военнослужащий срочной службы регионального командования «Запад» сухопутных войск при обращении с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. По данному факту военно-следственными органами Западного региона возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», - говорится в распространенном сообщении.

 Как сообщает Генпрокуратура РК, по факту смерти военнослужащего начато досудебное расследование. На место происшествия выехали заместитель министра обороны, главный военный прокурор, начальник военно-следственного департамента МВД.

«Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены экспертизы. По делу определен процессуальный прокурор. Ход расследования дела Генеральной прокуратурой взят на контроль», - Генпрокуратура РК.

 

От автора:

 Редакция Lada.kz  запросила в пресс-службе Актауского гарнизона стандартную справочную информацию, которую мы публикуем в подобных случаях - год рождения погибшего, место призыва и номер части, где он проходил службу. Однако предоставить информацию отказались, ссылаясь на тайну следствия. Отметим, что запрашиваемая информация носит справочный характер и не относится ни к государственной тайне, ни к личным данным. Так по какой причине пресс-служба отказывает в предоставлении сведений?

Напомним, 15 января военнослужащий-контрактник погиб под колесами грузовика на полигоне Оймаша.

0
43
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Прекратите детей забирать в армию давать оружие в руки! Мозгов ещё нет нормальных в этом возрасте, тем более у нынешнего поколения. Если алкоголь с 21 года, то и оружие не раньше, а по большому счету аврмия в РК должна быть контрактной и содержать её должны наши олигархи
17.02.2026, 12:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

