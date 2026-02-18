18+
18.02.2026, 11:47

Нелегальный игорный бизнес в Мангистау: из Грузии экстрадирован подозреваемый, конфискованы Porsche и Lexus

Происшествия 0 1 464 Лиана Рязанцева

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино. В январе 2026 года он был задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан. В ходе следственных действий у подозреваемого изъяты элитные автомобили, передаёт  Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По данным ведомства, для работы незаконного онлайн-казино использован сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к более чем тысяче видов азартных игр, включая популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие. Привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялись реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности лёгкого и быстрого выигрыша.

После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе. Для приёма денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов - граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передавая доступ организатору, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.

В августе 2025 года Бахтияр Оглы Р. был объявлен в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей». В январе 2026 года он задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан. Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: Porsche Cayenne и Lexus GX 460. Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства. Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - заключили в департаменте АФМ по Мангистауской области.

Напомним, в 2025 году в Актау осудили организатора незаконного игорного бизнеса. Мужчину признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы с изъятием имущества.

1
2
1
