В Актау аферист обманул жителей более чем на два миллиона тенге

Житель Актау, представляясь посредником по переводу на летний семестр в высшее учебное заведение, обманным путём завладел денежными средствами доверчивых граждан. Общая сумма ущерба составила 2 350 000 тенге. Подробности рассказали в департаменте полиции региона, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным ведомства, в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Anti-fraud» на территории Мангистауской области выявлены факты интернет-мошенничества.

Так, в Актау установлено, что местный житель, представляясь посредником по переводу на летний семестр в высшее учебное заведение, через мессенджер WhatsApp вошёл в доверие к нескольким гражданам и обманным путём завладел их денежными средствами. Общая сумма ущерба составила 2 350 000 тенге, которые были переведены через приложение Kaspi.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия. В качестве меры пресечения подозреваемый водворён в изолятор временного содержания Актауского городского управления полиции, - сообщили в полиции.

Кроме того, по данным полиции, в результате мониторинга социальных сетей выявлены случаи хищения денежных средств граждан посредством размещения ложной рекламы. По данным фактам также проводятся следственные действия.

Департамент полиции Мангистауской области призывает жителей и гостей региона соблюдать меры цифровой безопасности и проявлять бдительность при совершении онлайн-операций.

Полиция дала жителям несколько рекомендаций:

не переходить по сомнительным ссылкам и не загружать неизвестные приложения;

с осторожностью относиться к слишком выгодным предложениям;

избегать предварительной оплаты при покупке товаров через интернет;

обязательно проверять достоверность информации и продавцов.

Помните, что цифровая безопасность — это общая ответственность каждого гражданина. Соблюдение мер предосторожности - это залог вашей безопасности,- заключили в ведомстве.

Напомним, департамент полиции опубликовал показательный видеоролик, в котором продемонстрирована схема телефонного мошенничества.

Ранее полиция Актау сообщала о новом виде мошенничества.