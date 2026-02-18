Житель Мангистау оштрафован за хранение марихуаны

В Бейнеуском районе за хранение наркотических веществ был привлечён к уголовной ответственности местный житель, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауского областного суда.

Фото istockphoto.com

Как сообщили в суде, 11 декабря 2025 года в поселке Бейнеу при личном досмотре гражданина М. сотрудниками полиции во внутреннем кармане одежды был обнаружен и изъят один свёрток с наркотическим веществом — «высушенная марихуана».

Вина подсудимого полностью подтверждена заключением экспертизы, показаниями свидетелей. Действия подсудимого квалифицированы по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконное хранение наркотического средства, без цели сбыта»,- говорится в сообщении суда.

Постановлением суда подсудимый признан виновным в совершении уголовного проступка и оштрафован на сумму 86 500 тенге или 20 МРП. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, немедицинское употребление наркотиков обернулось арестом в Мангистау. Инцидент произошёл в селе Акшукур. В ходе проверки у мужчины было обнаружено высушенное наркотическое средство – марихуана. Медицинское освидетельствование подтвердило факт употребления каннабиноидов. В судебном заседании гражданин признал свою вину и просил назначить более мягкое наказание. Постановлением суда гражданин признан виновным и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.