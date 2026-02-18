Подозреваемого в кражах из автомобилей задержали в Жанаозене

В Жанаозене полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей. Подробности сообщили в департаменте полиции региона, передаёт Lada.kz .

Кадр видео

По данным ведомства, в криминальную полицию Жанаозена поступила оперативная информация о том, что на территории производственной зоны предприятий «ӨзенМұнайГаз» неизвестный проверяет дверные ручки припаркованных автомобилей и, если двери открыты, проникает в салон, похищая деньги и ценные вещи.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», при координации прокуратуры Мангистауской области, сотрудниками криминальной полиции совместно с бойцами специализированного подразделения быстрого реагирования проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате на территории производственной зоны при совершении преступления был установлен и задержан подозреваемый. При проведении личного обыска в присутствии понятых у задержанного изъяты два мобильных телефона марки Samsung, а также денежные средства в иностранной валюте. Изъятое признано вещественными доказательствами, - сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в настоящее время состоит на пробационном учёте.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Тайное хищение чужого имущества). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее полицейские установили и задержали подозреваемого, который на протяжении нескольких недель совершал кражи в торговых точках Актау. Среди похищенного - шоколадные изделия, алкогольная продукция и другие товары.