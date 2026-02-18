18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.99
580.25
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.02.2026, 17:06

Подозреваемого в кражах из автомобилей задержали в Жанаозене

Происшествия 0 629 Лиана Рязанцева

В Жанаозене полиция задержала мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей. Подробности сообщили в департаменте полиции региона, передаёт  Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

По данным ведомства, в криминальную полицию Жанаозена поступила оперативная информация о том, что на территории производственной зоны предприятий «ӨзенМұнайГаз» неизвестный проверяет дверные ручки припаркованных автомобилей и, если двери открыты, проникает в салон, похищая деньги и ценные вещи.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автомобиль», при координации прокуратуры Мангистауской области, сотрудниками криминальной полиции совместно с бойцами специализированного подразделения быстрого реагирования проведены оперативно-розыскные мероприятия. В результате на территории производственной зоны при совершении преступления был установлен и задержан подозреваемый. При проведении личного обыска в присутствии понятых у задержанного изъяты два мобильных телефона марки Samsung, а также денежные средства в иностранной валюте. Изъятое признано вещественными доказательствами, - сообщили в ведомстве.

В полиции отметили, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и в настоящее время состоит на пробационном учёте.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Тайное хищение чужого имущества). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее полицейские установили и задержали подозреваемого, который на протяжении нескольких недель совершал кражи в торговых точках Актау.  Среди похищенного - шоколадные изделия, алкогольная продукция и другие товары. 

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь