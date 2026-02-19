Семь лет без прав: в Актау наказан пьяный водитель

В Актау водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Суд признал жителя Актау виновным в совершении правонарушения и постановил лишить его права управления транспортом на семь лет, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта brestcity.com

Судом установлено, что 66-летний подсудимый 7 февраля управлял транспортным средством марки Toyota Coaster в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

Согласно части 1 статьи 608 КоАП РК, управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения предусматривает наказание в виде административного ареста на 15 суток и лишения водительских прав сроком на 7 лет. Однако в соответствии с частью 2 статьи 50 КоАП РК административный арест не применяется к мужчинам старше 63 лет. Поскольку нарушителю 66 лет, суд не стал назначать ему арест, - говорится в сообщении суда.

Постановлением суда 66-летний подсудимый признан виновным и лишён права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Постановление не вступило в законную силу.

К слову, это не первый подобный случай в регионе. В октябре2025 года в селе Курык водитель попался за ездой в нетрезвом виде. Водителя признали виновным и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста с лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет.