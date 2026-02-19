18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.02.2026, 16:30

Жительницу Мангистау оштрафовали почти на полмиллиона за клевету

Происшествия

В Тупкараганском районе разбирательство по делу о клевете завершилось крупным штрафом. Детали инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта app.envato.com
Фото с сайта app.envato.com

Как следует из материалов дела, 22 декабря 2025 года А. направила в управление образования Мангистауской области заявление в отношении гражданки Ж. – в нем содержались заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство. Тогда Ж. решила восстановить справедливость через суд. Разбирательства велись по части 1 статьи 73-3 КоАП РК (Клевета).

Вина А.была полностью доказана протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, письменным обращением в управление образования, показаниями потерпевшей Ж., - говорится в сообщении суда.
 

Во время заседания обвиняемая вину не признала и настаивала, что действовала в рамках закона, а клеветы в её словах не было. Однако суд счёл представленные доказательства достаточными и вынес обвинительное решение.

Санкция вышеуказанной статьи предусматривает взыскание в виде штрафа на физическое лицо в размере 160 МРП или административный арест на 15 суток.

По итогам рассмотрения дела женщине назначен штраф в размере 484 400 тенге – это 30% от 160 МРП.

При наложении взыскания суд учел наличие у А. на иждивении несовершеннолетних детей и то обстоятельство, что ранее к административной ответственности она не привлекалась. Отягчающих обстоятельств не установлено, - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее в Актау суд лишил водителя права управления транспортом на семь лет из-за езды в нетрезвом виде. Подробнее по ссылке.

10
0
0
