20.02.2026, 09:20

В Актау из бронхов ребенка извлекли колпачок от ручки

Происшествия 0 1 092 Лиана Рязанцева

В Актау врачи Мангистауской многопрофильной детской больницы извлекли из легких восьмилетнего мальчика колпачок от ручки. Эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал Lada.kz о деталях операции.

Фото предоставлено Ролланом Елеусиновым
Фото предоставлено Ролланом Елеусиновым

Врач-эндоскопист Роллан Елеусинов рассказал, что случай произошёл 16 февраля.

Восьмилетний ребёнок во время занятий в школе держал во рту ручку, и её колпачок (заглушка) от ручки случайно вылетел, застряв в дыхательных путях. Инородное тело попало в правый бронх, перекрыв просвет, из-за чего ребёнку было трудно дышать. Ребёнок смог прокашляться, и состояние временно стабилизировалось. Однако вечером, вернувшись домой, мальчик рассказал родителям о произошедшем. Они сразу обратились в больницу, где ему сделали рентген и КТ. На обследовании обнаружили инородное тело, - рассказал врач.

Во время процедуры эндоскописты Роллан Елеусинов и Нуржигит Жансултан сразу же обнаружили деталь ручки. В экстренном порядке ребёнку провели удаление предмета из бронхов. В операции также участвовали реаниматологи, обеспечивая безопасность ребёнка во время вмешательства.

Врач отметил, что такие случаи случаются достаточно часто и призвал родителей быть внимательными:

Дети часто держат мелкие предметы во рту, что может привести к серьёзной опасности. При первых признаках удушья или затруднённого дыхания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, - подчеркнул Роллан Елеусинов.

Нужно отметить, что подобные случаи в Актау происходят не впервые – ранее врачи извлекли из дыхательных путей годовалого ребёнка семечку.

Эндоскопист Роллан Елеусинов также назвал предметы, которые чаще всего приходилось извлекать у детей из пищевода и дыхательных путей. 

12
1
0
