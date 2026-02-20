В Мангистау пенсионерке навязали фильтр для воды и оформили многотысячный кредит

В Мангистауской области пожилая женщина стала жертвой навязчивых продаж фильтров для воды. На нее оформили банковский кредит на 486 800 тенге без полного разъяснения условий сделки. Подробности Lada.kz предоставили в региональном департаменте по защите прав потребителей.

Фото istockphoto.com

Пенсионерка рассказала, что в начале февраля к ней домой пришли представители компании по продаже фильтров для воды. Они уверили её, что вода в квартире не соответствует нормам и требует срочной очистки, и предложили установить устройство, обещая «рассрочку» с небольшими ежемесячными платежами.

Доверившись словам продавцов, женщина подписала документы. Однако позже выяснилось, что вместо рассрочки на её имя был оформлен банковский кредит на 486 800 тенге. Ежемесячные платежи оказались непосильными для человека, живущего на одну пенсию, а общая переплата значительно превысила стоимость оборудования.

Когда женщина решила отказаться от покупки и вернуть товар, связаться с представителями компании оказалось практически невозможно. В банке ей сообщили, что кредитный договор уже вступил в силу и подлежит обязательному исполнению.

Пенсионерка обратилась за помощью в департамент по защите прав потребителей региона.

В ведомстве подчеркнули, что этот случай вновь выявляет проблему навязчивых продаж и оформления кредитов пожилым людям.

История с навязанным фильтром для воды получила положительное завершение. После обращения пенсионерки мы внимательно изучили документы, условия договора и обстоятельства его заключения. В ходе проверки были выявлены нарушения прав потребителя, пенсионерке не разъяснили все условия кредитного договора, а информация о полной стоимости товара и размере переплаты не была представлена в доступной форме. Кроме того, при заключении сделки использовались методы навязчивых продаж. В результате пенсионерке вернули уплаченные средства, а кредитные обязательства были аннулированы, - сообщили в ведомстве.

Каждый потребитель имеет право на защиту своих интересов, подчеркнули в ведомстве. В случае навязывания услуг или заключения договора на невыгодных условиях граждане могут обращаться с заявлением через портал E-otinish в департамент торговли и защиты прав потребителей по Мангистауской области.

