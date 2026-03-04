18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.03.2026, 11:08

На месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистау произошёл выброс газа

Происшествия

При бурении скважины на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области произошло газоводопроявление без возгорания. На месте ЧС работают спасатели, передает Lada.kz.

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

Чрезвычайная ситуация произошла 3 марта примерно в 12:00 часов на месторождении «Северо-Восточный Каратурун» (недропользователь – ТОО «Бузачи Нефть»). 

 По данным ДЧС региона, при проведении буровых работ на скважине №403 подрядной организацией ТОО «Caspian Drilling LLP» произошло газоводопроявление. 

Еще вчера вечером к месту были направлены спасатели. В настоящее время силами эксплуатирующей организации опасного производственного объекта, профессиональной аварийно-спасательной службой «Ак Берен» и сотрудниками ДЧС области идут подготовительные работы для ликвидации аварийного случая. Пострадавших нет. Наблюдается водяной фонтан высотой до 15-20 метров. Ситуация находится на контроле, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследование причин и обстоятельств данного происшествия будет проведено в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите».

Напомним, в 2023 году на скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» ТОО «Бузачи нефть» произошло возгорание газового фонтана, образовавшегося в результате выброса газо-водяной смеси.

Иностранные СМИ заявили о крупной утечке метана на месторождении. В «Бузачи нефть» заявили, что «в отношении спутниковых снимков не согласны с предположениями, опубликованными в СМИ».

Вместе с тем, экологи Мангистауской области выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз в результате горения скважины на месторождении Каратурун Южный.

Также подчеркивалось, что рисков для людей из-за горящей скважины не было.

По итогу, за полугодовой пожар на месторождении Каратурун Южный ТОО «БузачиНефть» обязали выплатить штраф в 2,2 млрд тенге.

1
8
0
