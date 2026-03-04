Выброс газа на Северо-Восточном Каратуруне: как проходит ликвидация последствий ЧС

В ДЧС Мангистауской области сообщили новые подробности с места чрезвычайной ситуации на месторождении Северо-Восточный Каратурун, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС Мангистауской области

По данным спасателей, в настоящее время продолжаются подготовительные работы для ликвидации аварии.

Приготовлено 60 кубов утяжеленного бурового раствора. Закончена прокладка линии из трубы от блока дросселирования для глушения аварийной скважины. Также закончена прокладка и подключение линий для стравливания. Кроме того, закончили работу по рытью котлована для запаса воды на возможное тушение пожара. Расставлена специальная техника для глушения. По техническим причинам был заменен пульт управления превентором (ПУГ), проводится испытание ПУГ, - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера, 3 марта, при бурении скважины на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области произошло газоводопроявление без возгорания. На месте ЧС работают спасатели. По данным ДЧС региона, пострадавших нет. Наблюдается водяной фонтан высотой до 15-20 метров.