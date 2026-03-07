18+
06.03.2026, 19:09

За ситуацией на месторождении Каратурун продолжают следить специалисты

Происшествия 0 965 Наталья Вронская

Ситуация на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области остаётся под контролем. Специалисты продолжают мониторинг состояния окружающей среды и дежурят на месте на случай возможного возгорания, передаёт Lada.kz.

архив Lada.kz. Фото: ДЧС Мангистауской области
архив Lada.kz. Фото: ДЧС Мангистауской области

По информации Департамента экологии по Мангистауской области, вчера, 5 марта, отдел лабораторно-аналитического контроля департамента провел мониторинг атмосферного воздуха в районе месторождения. По результатам проверки превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

«Работы по мониторингу будут продолжены до полной локализации ситуации», - сообщили экологи.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона уточнили, что на месте происшествия продолжают дежурить спасатели совместно с сотрудниками частной пожарной компании. Они находятся там в качестве меры предосторожности на случай возможного возгорания.

В Департаменте экологии также отметили, что, согласно текущим замерам, выделения газа в настоящее время не фиксируются - наблюдается только водный фонтан.

В компании ТОО «Бузачи Нефть», на территории которой произошло ЧП, пообещали предоставить информацию по ситуации позже.

 Напомним, 3 марта при бурении скважины на месторождении Северо-Восточный Каратурун в Мангистауской области произошло газоводопроявление без возгорания. На месте ЧС работают спасатели. По данным ДЧС региона, пострадавших нет. Наблюдается водяной фонтан высотой до 15–20 метров.

