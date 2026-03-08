18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
07.03.2026, 19:02

Несколько человек пострадали в ДТП в Жанаозене

Происшествия

В Жанаозене вчера, 6 марта, произошло ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек. Подробности Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Как сообщают правоохранители, 6 марта около 07:30 часов в Жанаозене, в промышленной зоне по улице Асау Барак, возле автоцентра «Hyundai», произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, совершая обгон, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Hilux.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt с различными телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение и отделение реанимации. Один из пассажиров автомобиля Toyota Hilux после медицинского осмотра был отпущен домой. Установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не имел права управления транспортным средством, - рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Жанаозене произошло лобовое столкновение. Водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым «КамАЗом».

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"водитель автомобиля Chevrolet Cobalt"----Подальше держусь от этой марки машины! Это все бывшие водятлы которые перепрыгнули с "Опелей" и "Нексий"
08.03.2026, 05:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

