Несколько человек пострадали в ДТП в Жанаозене

В Жанаозене вчера, 6 марта, произошло ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек. Подробности Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

Как сообщают правоохранители, 6 марта около 07:30 часов в Жанаозене, в промышленной зоне по улице Асау Барак, возле автоцентра «Hyundai», произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cobalt, совершая обгон, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota Hilux.

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Chevrolet Cobalt с различными телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение и отделение реанимации. Один из пассажиров автомобиля Toyota Hilux после медицинского осмотра был отпущен домой. Установлено, что водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не имел права управления транспортным средством, - рассказали в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что по данному факту проводится проверка.

Напомним, ранее в Жанаозене произошло лобовое столкновение. Водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым «КамАЗом».