Лобовое столкновение с «КамАЗом» в Жанаозене: что известно о состоянии водителя

Как на данный момент чувствует себя 20-летний водитель Toyota Sienna, совершивший лобовое столкновение с «КамАЗом», выяснял корреспондент Lada.kz .

Кадр видео

Спустя 15 дней после серьёзной аварии, которая произошла близ Жанаозена в социальных сетях начала распространяться информация о якобы наступившей смерти пострадавшего. В связи с этим редакция направила официальный запрос в медицинское учреждение, куда мужчина поступил после ДТП.

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что пациент был доставлен бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии. Ему оказали экстренную медицинскую помощь, провели необходимые обследования, после чего госпитализировали в травматологическое отделение.

В настоящее время молодой человек продолжает получать специализированное лечение под наблюдением врачей, сообщили медики.

У пациента диагностированы: сочетанная политравма, закрытый перелом шиловидного отростка правой лучевой кости без смещения, закрытый перелом верхней трети правой большеберцовой кости без смещения, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, множественные ссадины лица, ушиб правого локтевого и коленного суставов, гемартроз.

Также известно, что 20-летний пострадавший является студентом 4 курса.

Напомним, ДТП произошло утром 10 февраля на автодороге Жанаозен – Жетыбай у нефтепромысла. Водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым «КамАЗом».



