12.02.2026, 18:38

Лобовое столкновение с «КамАЗом» в Жанаозене: госпитализирован водитель

Происшествия 0 781 Сергей Кораблев

В результате ДТП на автодороге Жанаозен – Жетыбай пострадал 22-летний водитель легкового автомобиля. Комментарий по происшествию Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области и Жанаозенской многопрофильной городской больнице.

Фото: кадр видео

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло утром 10 февраля около 08:00 часов на автодороге Жанаозен – Жетыбай, участок которой проходит через нефтепромысел.

Сегодня, 12 февраля, в департаменте полиции региона сообщили, что водитель Toyota Sienna не справился с рулевым управлением и столкнулся с грузовым «КамАЗом». Водителя легкового автомобиля доставили с места происшествия в медицинское учреждение Жанаозена.

В ведомстве добавили, что по факту произошедшего составлен административный протокол.

В Жанаозенской многопрофильной городской больнице сообщили, что пострадавший – 22-летний парень. Его общее состояние оценивается как средней степени тяжести, сознание ясное.

Диагноз: сочетанная политравма, закрытый перелом шиловидного отростка правой лучевой кости без смещения костных отломков, закрытый перелом верхней трети правой большеберцовой кости без смещения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, множественные ссадины лица, ушиб правого локтевого сустава, закрытая травма правого коленного сустава, гемартроз.

Напомним, ранее пассажирский поезд, следовавший из Алматы в Мангыстау, насмерть сбил сотрудника военизированной железнодорожной охраны.

