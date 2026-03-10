Житель Мангистау ударил знакомого ножом из-за отказа дать деньги в долг

Мужчина применил нож из-за того, что не получил деньги в долг. Теперь учиться правильно воспринимать отказы он будет в местах не столь отдалённых, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как рассказали в Мангистауском районном суде, мужчина на одной из автомоек попросил в долг деньги у знакомого. Однако потерпевший сообщил, что денег у него нет. После этого подсудимый схватил кухонный нож и нанес удар несостоявшемуся кредитору в левое бедро.

Его обвинили в хулиганстве с применением холодного оружия (ч. 3 ст. 293 УК РК). Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. Потерпевший в суде сообщил, что материальный и моральный вред полностью возмещён, претензий к подсудимому не имеет и просил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Подсудимый признал свою вину.

Суд учёл смягчающими обстоятельствами признание вины подсудимым, его искреннее раскаяние, а также наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка.

Приговором суда он признан виновным, и ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности.