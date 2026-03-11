Скандал в Актау: родители воспитанников коррекционного центра записали видеообращение в его поддержку

После скандала вокруг коррекционного центра «Виктория» в Актау родители детей, посещающих учреждение, записали видеообращение с просьбой не закрывать центр, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

По словам родителей, их дети занимаются в центре уже много лет и за это время они не замечали жестокого обращения со стороны сотрудников.

Наши дети ходят туда с радостью и желанием. Если бы с ними обращались плохо, мы, родители, обязательно это заметили бы, - говорится в обращении.

Родители отмечают, что центр помогает детям с различными диагнозами, в том числе с аутизмом, расстройствами аутистического спектра (РАС), задержкой психического развития и синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Они также заявили, что после распространения видео в социальных сетях у жителей Актау сложилось одностороннее мнение о работе центра.

Мы хотим донести другую сторону ситуации. Если центр закроется, нашим детям с инвалидностью просто некуда будет идти, - подчеркнули родители.

По их словам, для многих семей это единственное место, где дети получают необходимую коррекционную помощь.

Напомним, ранее жительница Актау Раиса Мараткызы заявила о жестоком обращении с её сыном, который посещал один из коррекционных центров города. На теле ребенка она не раз замечала гематомы.