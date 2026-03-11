«Просто приди домой»: семья пропавшей Натальи Бойковой просит жителей Актау о помощи в поисках

В Актау продолжаются поиски 39-летней Натальи Бойковой. Родители женщины обратились в редакцию Lada.kz с просьбой помочь распространить информацию о её исчезновении.

Фото предоставлено родными Натальи Бойковой

По словам матери, Веры Бойковой, в день исчезновения ее дочь планировала поехать устраиваться на работу.

Она искала работу, собралась и поехала в супермаркет «Дина», расположенный в торговом центре «ШУМ». Когда вернётся, не сказала. Я только попросила её долго не задерживаться и прийти домой, - рассказала мама пропавшей.

Ранее Наталья никогда не пропадала на несколько дней и всегда находилась на связи с родителями, поэтому когда дочь не вернулась домой, они сразу обратились в полицию, написав заявление о пропаже.

По словам матери, семья очень переживает и надеется на скорое возвращение Натальи.

Мы очень ждём нашу дочь дома, надеемся, что с ней всё в порядке и очень скучаем, - сказала Вера Бойкова.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что поиски женщины продолжаются. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Бойковой, просят обратиться в полицию по номеру 102.

Напомним, Наталья Бойкова пропала 6 марта. Ушла из дома в пять часов вечера и больше не вернулась.