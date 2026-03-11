18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 18:39

«Просто приди домой»: семья пропавшей Натальи Бойковой просит жителей Актау о помощи в поисках

Происшествия 0 1 972 Наталья Вронская

В Актау продолжаются поиски 39-летней Натальи Бойковой. Родители женщины обратились в редакцию Lada.kz с просьбой помочь распространить информацию о её исчезновении.

Фото предоставлено родными Натальи Бойковой
Фото предоставлено родными Натальи Бойковой

По словам матери, Веры Бойковой, в день исчезновения ее дочь планировала поехать устраиваться на работу.

Она искала работу, собралась и поехала в супермаркет «Дина», расположенный в торговом центре «ШУМ». Когда вернётся, не сказала. Я только попросила её долго не задерживаться и прийти домой, - рассказала мама пропавшей.

Ранее Наталья никогда не пропадала на несколько дней и всегда находилась на связи с родителями, поэтому когда дочь не вернулась домой, они сразу обратились в полицию, написав заявление о пропаже.

По словам матери, семья очень переживает и надеется на скорое возвращение Натальи.

Мы очень ждём нашу дочь дома, надеемся, что с ней всё в порядке и очень скучаем, - сказала Вера Бойкова.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что поиски женщины продолжаются. Правоохранители проводят оперативные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Натальи Бойковой, просят обратиться в полицию по номеру 102.

Напомним, Наталья Бойкова пропала 6 марта. Ушла из дома в пять часов вечера и больше не вернулась.

0
30
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь