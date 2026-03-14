В Актау произошло убийство

Как говорится в распространённом сообщении, 7 февраля 2026 года примерно в 20:00 между двумя мужчинами в квартире, расположенной в доме № 12 микрорайона 19, произошёл конфликт. В ходе ссоры подозреваемый умышленно нанес потерпевшему несколько телесных повреждений. От полученных тяжёлых травм потерпевший скончался на месте происшествия.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 99 УК РК (убийство). Проводятся досудебные следственные действия», - сообщили в полиции.

За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.