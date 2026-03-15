ЧП на игровой площадке в Актау: металлическая конструкция травмировала ребёнка

Фото предоставила мать ребенка

По словам матери ребенка Асемгуль Насиполла, инцидент произошел сегодня, 14 марта, около 16:00 во дворе дома №6 в 32А микрорайоне. Ее 8-летний сын играл на детской площадке на футбольном поле, когда на него упала часть железного ограждения.

Как рассказала женщина, металлическая конструкция была сломана и уже давно лежала на поле.

Этот металл стоял там давно, он был сломан и просто лежал в стороне. Когда ребенок его взял, он упал прямо на него. Это был большой и тяжелый кусок железа, который полностью рухнул на ребенка, - рассказала мать мальчика.

После происшествия дети, игравшие во дворе, прибежали к дому семьи и сообщили о случившемся.

Я выбежала из дома, даже не успев нормально обуться. Когда подбежала, он лежал на земле и не мог подняться. Одна рука вообще не двигалась, - вспоминает женщина.

На место вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу и сделали рентген. Врачи диагностировали перелом плеча, мальчику наложили гипс. Также у него имеются ушибы головы. Врачи предложили госпитализировать мальчика для наблюдения, однако семья была вынуждена отказаться.

У меня дома еще четверо детей, всего их пятеро, поэтому я не могла остаться в больнице. Муж отпросился с работы и написал отказ от госпитализации, - пояснила мать.

Сейчас ребенок находится дома. Врачи предупредили семью, что если кость срастется неправильно, может понадобиться операция. В понедельник мальчику снова сделают рентген и проверят состояние кости.

По словам матери ребенка, металлическая конструкция лежала на поле уже три-четыре месяца, однако ее никто не убирал.

Мы много раз говорили об этом, но ничего не сделали. Ни акимат, ни кто-либо другой не убрали этот металл, - сообщила Асемгуль Насиполла.

Также женщина отметила, что ее сын страдает бронхиальной астмой, поэтому она очень испугалась, увидев его лежащим на земле.

