14.03.2026, 21:20

ЧП на игровой площадке в Актау: металлическая конструкция травмировала ребёнка

Происшествия 0 1 258 Сергей Кораблев

На детской площадке серьезно пострадал 8-летний ребенок. Причины произошедшего узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото предоставила мать ребенка
Фото предоставила мать ребенка

По словам матери ребенка Асемгуль Насиполла, инцидент произошел сегодня, 14 марта, около 16:00 во дворе дома №6 в 32А микрорайоне. Ее 8-летний сын играл на детской площадке на футбольном поле, когда на него упала часть железного ограждения.

Как рассказала женщина, металлическая конструкция была сломана и уже давно лежала на поле.

Этот металл стоял там давно, он был сломан и просто лежал в стороне. Когда ребенок его взял, он упал прямо на него. Это был большой и тяжелый кусок железа, который полностью рухнул на ребенка, - рассказала мать мальчика.

После происшествия дети, игравшие во дворе, прибежали к дому семьи и сообщили о случившемся.

Я выбежала из дома, даже не успев нормально обуться. Когда подбежала, он лежал на земле и не мог подняться. Одна рука вообще не двигалась, - вспоминает женщина.

На место вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в больницу и сделали рентген. Врачи диагностировали перелом плеча, мальчику наложили гипс. Также у него имеются ушибы головы. Врачи предложили госпитализировать мальчика для наблюдения, однако семья была вынуждена отказаться.

У меня дома еще четверо детей, всего их пятеро, поэтому я не могла остаться в больнице. Муж отпросился с работы и написал отказ от госпитализации, - пояснила мать.

Сейчас ребенок находится дома. Врачи предупредили семью, что если кость срастется неправильно, может понадобиться операция. В понедельник мальчику снова сделают рентген и проверят состояние кости.

По словам матери ребенка, металлическая конструкция лежала на поле уже три-четыре месяца, однако ее никто не убирал.

Мы много раз говорили об этом, но ничего не сделали. Ни акимат, ни кто-либо другой не убрали этот металл, - сообщила Асемгуль Насиполла.

Также женщина отметила, что ее сын страдает бронхиальной астмой, поэтому она очень испугалась, увидев его лежащим на земле.

Напомним, в прошлом году 50-килограммовый элемент аттракциона рухнул на ребенка в Актау.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь